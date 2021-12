Biagio D’Anelli, ospite in collegamento a Casa Chi, ha svelato quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip che lo hanno deluso ed ha lanciato una bella frecciatina a Sophie Codegoni parlando del suo rapporto con Alessandro Basciano.

In negativo ho cambiato idea su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo hanno una falsità pazzesca ed hanno fatto gruppo, branco. Hanno parlato di strategia con Miriana ed è una situazione che mi ha fatto ridere perché hanno delle facce di bronzo. Mi offri il caffè e poi in camera me ne dici di cotte e crude? Io la notte non dormirei.

Giucas Casella oggi ha fatto delle rivelazioni su di me che sembra in un altro reality. Lui dice che è strategia e mi conosce bene ma abbiamo mangiato insieme una volta sola.