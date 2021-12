Biagio D’Anelli ospite di Casa Chi dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, ha immediatamente parlato del suo rapporto con Miriana Trevisan e ha svelato se ha sentito, o meno, la sua ex fidanzata Silvana Curcio.

Biagio D’Anelli svela se ha sentito la sua ex e cosa prova per Miriana

Se ho sentito Silvana Curcio? Ho guardato la telecamera perché sapevo che mi avrebbe visto. Ho avuto quella reazione perché ero stufo di essere attaccato dal nulla… Miriana mi ha incantato notte dopo notte. Da lì è iniziata questa simpatia e mi è iniziata a piacere.

Poi ho avuto un periodo di crisi perché pensavo a fuori. Dal nulla ha iniziato ad essere gelosa e questo atteggiamento mi ha fatto arrabbiare. Silvana? La incontrerò perché affronterò le cose. Sono indeciso se dopodomani andrò in Germania per guardarla negli occhi. L’attrazione con Miriana era fortissima…

A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando.

Non starò lì 24 ore a seguire Miriana, percepirò se lei prova realmente un sentimento. Percepirò se lei c’è. Per una questione di rispetto affronterò la mia ex ragazza perché devo rispettarla. Darò queste spiegazioni con tatto e garbo come è giusto che sia.