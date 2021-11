Perché si paragona Sophie a Clizia Incorvaia? Spunta di nuovo “Buscetta” al GF Vip (ma non è come sembra…) – VIDEO

Durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia è stata squalificata per avere dato ad Andrea Denver del “Buscetta”, il celebre pentito di mafia. Sophie oggi ha detto una cosa simile e il web ne ha già chiesto l’eliminazione.

Perché si paragona Sophie a Clizia? Spunta di nuovo “Buscetta”

“Perchè va e fa la Buscettina con tutti, con questo sorrisino in faccia e questo modo carino…”, ha affermato Sophie parlando di Maria Monsè.

Il discorso in questo caso è totalmente diverso. La concorrente del GF Vip, anche per il gesto con la mano, stava intendendo tutt’altro e avrebbe voluto dire qualcosa che si avvicina più a “prezzemolina” “pettegolina”.

Ha totalmente sbagliato parola inserendola in un contesto che non c’entra proprio nulla. Clizia, invece, era consapevole di ciò che diceva e – in quel contesto – ha peccato di superficialità.

Sophie non merita alcuna squalifica amici, anche meno.

Cmq, riguardo Sophie, vorrei ricordare che Clizia urlò in modo accusatorio con tanto di dito accusatore “sei un pentito, sei un Buscetta” e soprattutto “io non parlo coi pentiti” come a dire che fosse contro i pentiti. Quello è stato il problema. #GFVIP — Lizzie (@Lizzie_RcMb) November 30, 2021

C.que quello che disse Clizia non è minimamente paragonabile a quello che ha detto sophie…Clizia difese la mafia…dicendo a denver che era un buscetta..un traditore….Sophie nn intendeva assolutamente questo #gfvip lang:it — Carmen ☀️ (@saccente5) November 30, 2021