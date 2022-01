Ieri sera durante il Grande Fratello Vip si è tornati a parlare di amore libero, complice la soap opera con protagonisti Alex Belli e Delia Duran. Ad intervenire è stata anche Sonia Bruganelli, opinionista del reality, la quale ha tirato in ballo il marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli, outing a Paolo Bonolis? La verità

“Se è stato con un uomo? Lui si, però adesso non posso dirlo, comunque lui sa”. Queste parole pronunciate da Sonia Bruganelli hanno sollevato un vero e proprio caso su Twitter, dove in molti utenti hanno accusato l’opinionista di aver fatto outing al marito.

Sonia Bruganelli, sua moglie, gli ha fatto outing (sbagliatissimo e soprattutto non si sa se sia vero o meno) rivelando che ha avuto attrazione ancheper uomini — Miriana ⚡️ this is a You Right stan account (@teeaahtee) January 29, 2022

Scusate, mi confermate che Sonia abbia fatto outing al marito in diretta nazionale? #gfvip pic.twitter.com/pEgnG3z2DN — // (@bastaunminuto) January 28, 2022

Tutti super attenti ad ogni questione riguardante la LGBT+ tranne quando si tratta di fare gossip. Sonia fa outing ad un’altra persona e voi non sapete fare altro che parlarne e chiedere più informazioni — Frarry ☔ (@bringtomeoned) January 28, 2022

La realtà tuttavia è un’altra in quanto le parole di Sonia sono state semplicemente fraintese. Per fare chiarezza la Bruganelli è intervenuta in una diretta Instagram (video in apertura), spiegando cosa volesse davvero dire:

Paolo con un uomo? Poi vi racconteremo, non è stato con un uomo, però… Siccome Paolo è un uomo che piace, piace anche agli uomini e quindi ha avuto la fortuna di ricevere avance da un uomo molto molto famoso che purtroppo non è più in vita.

Il riferimento è a Freddie Mercury di cui Paolo aveva già parlato in una vecchia intervista a Il Messaggero nella quale aveva svelato questo aneddoto.