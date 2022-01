Prima serata in compagnia del Grande Fratello Vip e di un nuovo eliminato, quella di ieri, venerdì 28 gennaio, su Canale 5. Nella precedente nomination, a rischio eliminazione Federica Calemme, Barù e Nathaly Caldonazzo. Chi ha avuto la peggio? A seguire scopriamo tutto, percentuali comprese.

Eliminato Grande Fratello Vip, Federica Calemme lascia la Casa

Il primo concorrente a salvarsi durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, è stato Barù lasciando così le due donne a contendersi un posto nella Casa del GF Vip. A dover salutare Gianmaria Antinolfi ed il resto dei coinquilini è stata però proprio la modella napoletana.

Scopriamo subito quali sono state le percentuali: Barù ha ottenuto oltre la metà delle preferenze, ovvero il 53% dei voti, seguito da Nathaly Caldonazzo con il 33% ed infine Federica Calemme che con il 14% è stata eliminata dal Grande Fratello Vip.

I nominati della puntata

Novità in occasione delle nuove nomination andate in scena ieri sera. La prossima settimana non sarà eliminatoria e conosceremo anche il nome del primo finalista dell’edizione che poco alla volta si avvicina finalmente alle sue battute finali. Nessuno ieri è stato immune ma Gianmaria ed i due nuovi concorrenti non hanno preso parte. Ecco chi ha nominato chi:

Lulù ha nominato Giucas Casella

Davide Silvestri ha nominato Delia Duran

Miriana Trevisan ha nominato Katia Ricciarelli

Kabir Bedi ha nominato Alessandro Basciano

Manila Nazzaro ha nominato Soleil Sorge

Soleil Sorge ha nominato Delia Duran

Delia Duran ha nominato Soleil Sorge

Jessica Selassié ha nominato Giucas Casella

Sophie Codegoni ha nominato Delia Duran

Barù ha nominato Delia Duran

Nathaly Caldonazzo ha nominato Giucas Casella

Giucas Casella ha nominato Nathaly Caldonazzo

Katia Ricciarelli ha nominato Delia Duran

Alessandro Basciano ha nominato Delia Duran

A finire in nomination sono stati quindi Delia, Giucas e Soleil.