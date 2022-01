Federica Calemme è stata eliminata dal Grande Fratello Vip ed ha dovuto salutare Gianmaria Antinolfi. La bella modella campana non ha avuto alcuna occasione di farsi conoscere, anche per “colpa” delle dinamiche in Casa che l’hanno volutamente messa in secondo piano.

Federica eliminata dal GF Vip pubblica il messaggio di Gianmaria

Nonostante questo, la bella concorrente ha avuto modo di farsi conoscere da Gianmaria Antinolfi, lasciandosi finalmente andare tra le sue braccia. Ieri sera Federica è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip ma ben presto si ricongiungerà con la sua dolce metà.

Ed infatti Gianmaria, proprio come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini prima delle nomination, abbandonerà la Casa del GF Vip il prossimo lunedì sera per tornare al suo lavoro di sempre.

Federica dopo la puntata ha condiviso su Instagram il biglietto che Gianmaria le ha donato in Casa:

Già manchi… a lunedì! Grazie di tutto.

Gianmaria chiacchierando con Manila ha affermato che martedì tornerà a Milano perché deve lavorare ma nel weekend vuole portare Federica a Parigi.