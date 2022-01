Gianmaria Antinolfi sarebbe dovuto uscire con Manuel Bortuzzo: come mai è ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip? Il concorrente ha due possibilità svelate nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi.

Non c’è più possibilità. L’ha tirata lunga, sarebbe dovuto uscire con Manuel ed era tutto pronto. I termini che il suo datore di lavoro gli ha dato scadono il 31 gennaio. Quindi Gianmaria lunedì prossimo, o diventa un personaggio del mondo dello spettacolo e sceglie di finire il GF Vip o viene licenziato in onda, questi sono i fatti reali. Al 99% al momento esce.

Questo approfondimento di Casa Chi è stato trasmesso prima della diretta del GF Vip.

Ed infatti Alfonso Signorini, prima delle nomination, ha precisato:

Questa sera tutti i vip potranno andare al televoto, non ci saranno più gli immuni. Lunedì il vip più votato non sarà solo il preferito ma il primo candidato a diventare finalista. I nostri vipponi non sanno nulla, lo scopriranno solo in un secondo momento. E’ arrivato il momento delle nomination…

So che Gianmaria dovrebbe lasciare il gioco lunedì. Tu, come abbiamo fatto per Manuel, non parteciperai alle nomination per rispetto ai tuoi compagni. Poi ci sentiamo lunedì per sapere la tua decisione.