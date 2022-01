Jessica Selassiè ha raccontato a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano cosa è accaduto ieri sera tra lei e Barù, a testimonianza dell’interesse dell’esperto di vini che, nonostante le prese in giro alle sue spalle, forse prova realmente un’attrazione per la princess.

Miriana è andata via e siamo rimasti io e Barù. Ad un certo punto gli sono salita sopra arrivando a due centimetri dal viso dicendogli che non ho paura di dargli un bacio… che cazz* mi frega? Lui mi ha detto che questa è ‘costrizione sentimentale’ ma io gli ho detto che non ha coraggio.

Lui era entrato nel mio letto e mi ha fatto chiamare. Gli ho detto che glielo avrei ceduto e lui mi ha detto che non volevo stare con lui. Poi Miriana gli ha domandato se volesse dormire con me e lui ha detto di sì ma che qui non si può fare niente.

Poi io sono andata in bagno e gli ho detto: ‘vabbè andiamo?’. E lui mi ha detto di no. Ed io gli ho detto che non ha il coraggio di dormire con me e sono andata via. Quando gli sono saltata addosso è diventato viola.