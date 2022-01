Jessica svela cosa sente per Barù: “Lui mi vede come un’amica” – VIDEO

E se Barù non perde l’occasione di screditare Jessica Selassiè, la bella princess, parlando con Miriana Trevisan del loro rapporto, ha svelato cosa sente per il suo coinquilino del Grande Fratello Vip.

Lui ha messo un muro perché avrà percepito qualcosa in più, ma questo muro mi limita a me. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Non c’è più la naturalezza di passare del tempo insieme, mi sento a disagio. E’ il muro che lui ha messo il problema perché non mi fa capire come mi devo comportare percependo questo rifiuto.

Non mi piaceva all’inizio fisicamente ma conoscendolo, parlandogli ne sono rimasta affascinata perché è fig*, non se ne frega niente, mentre prima lo criticavo che se non si sapeva vestire adesso non cambierei esattamente niente di lui.

A volte sono acida e lui se ne accorge e sembra che mi interessa troppo, che mi sono illusa. Non so come mi devo comportare. Io non voglio una storia, volevo solamente una cosa in più all’amicizia che non è per forza baciarsi sotto le coperte. Non mi cerca. Lui mi vede come un’amica e non sono venuta qua a collezionare amici. Se deve andare male, e devo diventare amica di una persona che mi interessa non mi va!