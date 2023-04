Nei giorni scorsi, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della (presunta) rottura tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. A lanciare la bomba era stato il portale Dagospia che oltre ad annunciare la fine del matrimonio aveva anche anticipato che la notizia sarebbe stata ufficializzata con una ospitata a Verissimo.

A distanza di poche ore dalla diffusione della notizia, però, Sonia e Paolo erano intervenuti su Instagram con un video in cui smentivano, in maniera ironica, la rottura. Sonia inoltre annunciava che a Verissimo ci sarebbe sì andata, ma con la figlia Adele.

Eppure, stando alla lista degli ospiti comunicati ufficialmente da Mediaset e relativi al weekend in compagnia di Verissimo e di Silvia Toffanin, il nome di Sonia Bruganelli non compare. Da qui la domanda: l’intervista è saltata o solo rimandata?

Ad intervenire è stato anche questa volta Dagospia, che ha commentato così la saltata ospitata di Sonia Bruganelli a Verissimo:

Ma che sorpresa: dopo le Dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta “Verissimo”! Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntate di oggi e domani, non c’è traccia della moglie di “Banalis”, che sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia, Adele. L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di “smentita” insieme al marito?