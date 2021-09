Soleil Sorge e Sophie Codegoni incominciano a “pungersi” ancor prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip (dal prossimo 13 settembre si riaprirà la mitica porta rossa in diretta su Canale 5).

Soleil Sorge risponde a Sophie Codegoni prima del Grande Fratello Vip

E se l’ex tronista svela di avere un carattere molto simile alla Sorge e, proprio per questo, trova difficile poter andare d’accordo con lei, Soleil risponde in maniera apparentemente più saggia (ma in realtà le ha già lanciato una lunga serie di adorabili frecciatine):

Sophie Codegoni? In realtà io l’ho trovata molto carina, ho avuto modo di conoscerla un paio di volte ed è adorabile. Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovremo scontrarci. Credo che tra donne bisognerebbe fare più squadra che pensare sempre di scontrarsi perché si è dirette. Paradossalmente tutte le mie amiche sono con un carattere fortissimo, super dirette e le amo. Mi auguro di fare nuove amicizie e soprattutto magari rispolverare la bellezza dei rapporti tra donne. Il sostegno e la forza di questo, senza scadere sempre nelle classiche nelle classiche e noiosissime vecchie dinamiche.

Tra le amiche di Soleil Sorge con il carattere “very strong” c’è anche Dayane Mello, ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip.

Il VIDEO con le parole di Soleil ti aspetta in apertura del nostro articolo.