Il rapporto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che si è creato nella Casa del Grande Fratello Vip è molto interessante. Nonostante le due concorrenti si siano spesso criticate a vicenda, c’è sempre un filo invisibile che riesce a tenerle “unite” in qualche modo.

Non fateci perdere il dualismo tra Soleil e Sophie al GF Vip

Ieri sera Soleil e Sophie hanno riassunto la precedente puntata, comprese le nomination: “In quella stanza non avrei voluto nominare nessuno, te inclusa – ha affermato la Sorge – ero anche dispiaciuta con me stessa perchè riesco sempre ad avere un motivo”.

Pure Sophie si è aggiunta al discorso della sua collega di reality:

Io direi che queste due non andrebbero assolutamente nominate mai perché hanno capito perfettamente l’essenza del reality show e, a tal proposito, Soleil ha aggiunto parlando di dinamiche e nomination:

Nello scontro che ci hanno fatto fare quasi ci stavamo quasi complimentando a vicenda. Mi diverte dentro di me trovare un motivo per le nomination perché ho sempre criticato il perbenismo e il buonismo. E’ bello però… umanamente lascia spazio al divertimento perché nello scontro non deve sempre esserci la dinamica negativa.