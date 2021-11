Momenti di delicata verità nella Casa del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan si è confidata con Maria Monsè svelando un dettaglio estremamente doloroso sulla morte del padre e la sua operazione.

Io il 30 settembre dell’anno scorso e da lì c’è stato qualsiasi tipo di casino. Io non vado al funerale di mio padre perché ho una emorragia … sì, sì, ero in ospedale.

Questo il doloroso sfogo di Miriana chiacchierando con Maria Monsè, nuova concorrente del GF Vip. Successivamente la regia ha cambiato inquadratura lasciando “sospeso” questo momento così profondo e intimo.

Già nel corso della precedente diretta Miriana si era raccontata a cuore aperto parlando dell’operazione dello scorso agosto:

Il 3 agosto mi levano l’utero. Stavo morendo… Quando stavo male ho capito che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciato un secondo, Paci (Pago, ndr) presente con il bambino e degli amici meravigliosi. Sto vivendo una rinascita in cui non voglio dimenticare Miriana.