Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge avrebbe aperto gli occhi su una situazione sulla quale aveva già nutrito dei dubbi. L’influencer ha iniziato a dubitare sempre più seriamente di Alex Belli e dopo aver rivisto il loro confronto e riascoltato le parole di delia si sarebbe convinta che anche la moglie dell’attore avrebbe fatto di tutto per mettere su un teatrino al fine di tornare più volte in tv.

Soleil Sorge smaschera Delia Duran

Confrontandosi con Alex Belli, Soleil Sorge ha letteralmente smascherato Delia Duran. All’attore ha sottolineato come la donna abbia recitato anche nell’ultimo confronto. Come riferisce Biccy.it, l’influencer ha tuonato:

Se Delia non è una persona che fa queste sceneggiate allora spiegami perché ha fatto quella recita. Dai spiegami questo. Si vedeva lontano un miglio che stava esasperando e recitando il tutto. Secondo me non dovrebbe tornare. Se tu dici che non sei d’accordo con lei non dovresti sperare che torni. Hai sentito che ha detto che vorrebbe essere una concorrente? Che poi è venuta qui due volte ed è andata da Barbara d’Urso, adesso basta. Non andrebbero premiati questi comportamenti. Ha avuto i suoi 15 minuti di visibilità. Poi non ha voluto parlare con te l’altra volta soltanto per poter tornare ancora.

L’attacco è proseguito anche nei confronti dello stesso Belli:

Tu la difendi, dici che non ha bisogno di soldi e popolarità, ma dimostra altro. Vuoi che torni per confrontarsi con te, ascolta, avete tutta una vita per chiarirvi, non ha bisogno di tornare al GF Vip.

Sebbene continui a credere al loro matrimonio, a differenza di Adriana Volpe, sul resto Soleil non ha nascosto i suoi dubbi:

Credo al vostro matrimonio, ma sul resto continuo ad avere mille cose che mi passano per la testa, e concedimelo. Ha detto che vuole entrare qui e che non è influenzata da nessuno. Capisci che non quadra qualcosa. Adesso dici anche che ‘aveva ragione Delia a dirti di non venire qui’, ma se lei è stata la prima a correre qua dentro?

Alex, di contro, ha preso questa volta le difese della moglie asserendo che Delia non avrebbe bisogno di questo, avendo già il suo mondo: