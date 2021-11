Post puntata croccantissimo per Alex Belli. Nel giardino con Soleil Sorge, il man del Grande Fratello Vip si è sfogato con la sua amica che, di contro, ha svelato tutti i dubbi in merito alla sincerità dell’attore che potrebbe essersi accordato con Delia Duran prima dell’inizio del reality show.

Glielo avevo detto ad Alfonso di non tirarmi in mezzo a ‘ste robe qui, ed invece ci sono caduto dentro, ma poi cosa ho fatto io? Non ho fatto niente. Sto vivendo una amicizia… punto. E allora cosa devo fare, non devo più viverla?

Delia mi ha detto di rimanere dentro e dimostrare… ma cosa cazz* sto dimostrando Sole? In che lingua devo parlare per farvi capire che sono contro quella roba lì? Ma che cazz* di soap opera… ma andatevene a fancul*! Non voglio fare sta roba, io nella vita faccio un sacco di robe fighe… che cazz* me ne frega di incespugliarmi in questa roba… ma incespugliatevi voi!

Soleil, dopo aver ascoltato lo sfogo di Alex, ha espresso i suoi dubbi:

C’è qualcosa che non quadra oppure mi hai preso per il cul* tutto il tempo… credo che potresti avere strumentalizzato in accordo con Delia la nostra amicizia. Forse credevate di non farvi sgamare perché siete bravi attori.

A me sembra molto strano tutto questo e non mi fido del tutto di te e ti metto in dubbio se permetti… non mi posso fidare al 100%. Esistono persone che per un quarto d’ora di visibilità potrebbero arrivare a fare cose inimmaginabili. Non posso dirti che mi fido ciecamente di te, lo capisci questo?