Il rapporto tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge è sempre stato caratterizzato da numerosissimi alti e bassi. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, nonostante i vari tentativi, ad oggi non sono riuscite ancora a trovare un punto d’incontro per avere una rapporto pacifico e sereno dentro la Casa.

Soleil e il gesto inaspettato verso Miriana: “Vogliamo fare pace?”

Stanotte, al termine della diretta del GF Vip andata in onda su Canale 5, le due vippone si sono ritrovate in cucina e – dopo aver brindato ai sopravvissuti della serata – si sono avvicinate per chiarire ancora una volta la loro situazione.

“Vogliamo provare a fare pace?” ha chiesto Soleil, la quale dice che – nonostante i numerosi scontri – vorrebbe provare ancora una volta a costruire un rapporto con la ex di Non è la Rai.

Secondo Miriana, in realtà, la turbolenta situazione poteva considerarsi più che conclusa ed è per questo che nel corso delle nomination di ieri ha deciso di non fare il suo nome.

Sebbene le due non riescano a comprendersi su determinate questioni, sono d’accordo sul fatto che abbiano una sorta di sintonia unica e speciale che potrebbero provare a coltivare.

Con i calici rivolti verso l’alto, infatti, Soleil e Miriana hanno deciso di concedersi una tregua: “Spero porti a qualcosa di positivo” ha commentato la Sorge.

Quanto durerà la loro pace?