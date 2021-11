Nuove palpabili tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Dopo il battibecco in cucina, l’italo americana si è sfogata con Alex Belli “minacciando” persino di lasciare il gioco per colpa dell’ex fidanzato.

Le battutine se le merita e ci sta perché merita molto peggio. E’ proprio una persona brutta e la gente lo fa passare per quello che non è. Il vino è soltanto l’ennesima goccia che mi ha fatto traboccare.

Di solito non ascolto i discorsi di Alex e Soleil.. ma questo sfogo di Soleil contro Gianmaria non è un po’ too much??#gfvip pic.twitter.com/mF6awVp3DA

