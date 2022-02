Dopo l’ingresso di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha confidato a Jessica Selassiè di essere in ansia per la situazione che potrebbe venirsi a creare.

Soleil in ansia per l’ingresso di Alex al GF Vip: i consigli di Jessica

“Sono in ansia…” ha affermato Soleil chiacchierando con Jessica dopo la diretta del GF Vip. Pronto l’intervento della princess che, con estrema lucidità, ha dato un prezioso consiglio alla Sorge:

Tu goditela, viviti Alex come hai sempre fatto. Ovviamente in maniera diversa perché tu sei consapevole di tutto quando. Vivilo per quello che è, come un amico perché ci tieni. Se lui mette dei paletti e tu li percepisci bene… allora sai come ti devi comportare.

Se lui non mette dei paletti nonostante Delia sia qui e quello che c’è stato non sentirti in colpa, fai come ti pare. Ovvio che non vi bacerete, perché è ovvio, però abbracci, risate, complicità… fai come ti senti specie se lo percepisci da lui.