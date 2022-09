“E’ snob”, prime antipatie per Pamela Prati: le accuse dei Vipponi

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato da pochi giorni ma già trapelano le prime antipatie tra i Vipponi che sono entrati lo scorso lunedì. In modo particolare ad essere fortemente criticata è stata Pamela Prati che, con il suo atteggiamento, non sarebbe entrata nelle simpatie di Sara Manfuso e Antonella Fiordelisi. Secondo le due Vippone la showgirl farebbe fatica ad integrarsi con il resto del gruppo ed in più occasioni l’avrebbero definita “snob”.

Pamela Prati snob? Le prime impressioni dei Vipponi

E’ soprattutto Antonella Fiordelisi ad aver manifestato in svariate occasioni il suo pensiero critico nei confronti di Pamela Prati, la quale oltre ad essersi rifiutata di partecipare al gioco “Obbligo o verità”, avrebbe tenuto per gran parte del tempo gli occhiali da sole, pur non essendo consentito dal Grande Fratello. “Non interagisce con noi, non si integra”, ha sentenziato l’influencer.

Della stessa idea anche Sara Manfuso:

Con Pamela, dopo pranzo, ho avuto un momento di confronto. Poi è finito lì. Non la trovo, non la vedo. Lei spesso si allontana, preferisce avere ritmi diversi. Uno non può manco forzare, perché non è carino insistere. Se viene naturalmente bene. Anche ieri sera, quando Luca ha fatto la spaghettata, era un modo di stare insieme. Anche se uno non ha voglia, ne prende una forchettata.

Sempre la Manfuso ha ribadito la sua impressione su Pamela Prati a mantenere le distanze dal resto del gruppo:

È come se non volesse mischiarsi a noi. Alla fine tutti noi abbiamo delle storie, non è che ci dobbiamo dare arie. Un conto è se tu non ti apri perché sei chiuso di carattere, sei una persona fragile e chiusa, un conto è se non ti vuoi aprire, perché magari è una forma di snobismo. Ognuno di noi potrebbe fare la snob, però quando entri in un gioco del genere, ti metti davvero in gioco.

Antonella ha condiviso le parole dell’inquilina sul fatto che possa sembrare snob ma ha chiosato: “poi magari non lo è”.