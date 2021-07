Con un gesto decisamente clamoroso e allo stesso tempo coraggioso che ha sorpreso tutti, la ginnasta Simone Biles si è ritirata dalla finale olimpica a squadre durante i Giochi di Tokyo 2020.

24 anni, campionessa olimpica a Rio 2016 e cinque volte campionessa del mondo, Simone Biles è considerata una delle ginnaste migliori della storia.

In un primo momento la federazione Usa aveva provato a spiegare il gesto con “motivazioni mediche”. Ma la stessa ginnasta è voluta intervenire per affrontare la questione a viso aperto:

Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia sanità mentale e non compromettere la mia salute e il mio benessere, per questo ho deciso di fare un passo indietro.

Sento che non mi sto divertendo più come prima. So che questi sono i Giochi, volevo farli, ma in realtà sto partecipando per altri, più che per me. Non appena salgo in pedana siamo solo io e la mia testa… e lì ci sono demoni con cui devo confrontarmi.