Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020. La pallavolista italiana è una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi, nell’evento che dà il via ai Giochi Olimpici.

La notizia è arrivata a Paola grazie alla comunicazione di Giovanni Malagò, presidente del Coni, che stamattina al suo arrivo in Giappone, le ha regalato questa gioia immensa tanto da farla scoppiare in lacrime dall’emozione:

Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi sono emozionata appena il presidente Malagò me l’ha detto – ha commentato Egonu – , perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta.

Il coming out e l’amore per una collega

Lo scorso maggio la pallavolista aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dopo il suo coming out raccontando di essersi innamorata di una collega:

Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorarmi di un ragazzo, o di un’altra donna.