L’Isola dei Famosi 2023 slitta dopo l’annuncio della morte di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è deceduto oggi, lunedì 12 giugno, dopo un breve ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano.

Palinsesto dedicato per Mediaset, che dice addio al suo fondatore ‘spegnendo’ la programmazione regolare di Canale 5 e Rete 4. – scrive TV Blog – Dalle 10.40 infatti su Canale 5 va in onda uno Speciale Tg5 che proseguirà fino alle 18.25; dopo lo spazio per il preserale, si riparte con lo speciale Tg5 che andrà in onda dalle 20 a mezzanotte.

Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Saltano, quindi, la puntata de L’Isola dei Famosi e anche Quarta Repubblica con Nicola Porro. Congelata, di fatto, tutta la programmazione delle due reti, dalle soap agli approfondimenti, dai reality alle serie, è cancellata per lasciar spazio a una maratona del Tg5 che ricorda e celebra Berlusconi. Un po’ come la BBC alla morte di Elisabetta II.