Silvio Berlusconi è morto oggi, lunedì 12 giugno 2023 all’età di 86 anni dopo un breve ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Tanti i volti noti che hanno mostrato cordoglio e, tra questi, anche numerosi ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

E’ morto Silvio Berlusconi, gli ex del Grande Fratello Vip commentano

Soleil Sorge ha scritto un lungo post social: “Oggi scompare un’impronta indelebile nella storia moderna e Italiana”, esordisce l’ex gieffina, poi prosegue:

Con sincero cordoglio, riposi in pace Presidente.

In questo momento di lutto, la mia vicinanza ai suoi cari ed al suo animo. Con l’augurio che possano trovare conforto nella consapevolezza che il suo impatto e la sua eredità rimarranno vivi nel cuore dell’Italia e del mondo per sempre.

Il Carisma, la passione, la determinazione che hanno dato vita ad un futuro per noi definito presente, continueranno ad ispirare generazioni di politici e imprese imprenditoriali.

Anche Giacomo Urtis, Pierpaolo Pretelli, Manila Nazzaro e Tommaso Zorzi hanno salutato Silvio Berlusconi con post e messaggi di cordoglio.

Sta già facendo il giro della rete il post di Fariba, mamma di Giulia Salemi:

Con grande dolore che annuncio la perdita del Mio amato; grande uomo, grande presidente, un supremo essere umano, generoso, intelligente, altruista, ci vorrebbe pagine pagine per descrivere i suoi pregi, rimarrai sempre la nostro presidente mio grande cavaliere per me sarai sempre vivo che l’energia dell’universo sia con te.