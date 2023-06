Mentre si rincorrono le notizie su Silvio Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni, riemergono i ricordi, anche recenti, legati alla sua ultima apparizione video. Era lo scorso 12 maggio 2023 quando il leader di Forza Italia apparve in un filmato per fare un appello al voto per le amministrative.

Berlusconi morto oggi, l’ultima apparizione video

Il videomessaggio di Silvio Berlusconi, provato e visivamente affaticato, seppur sorridente, fu registrato presso l’ospedale San Raffaele dover era ricoverato da oltre un mese.

In quella occasione Berlusconi fece un appello al voto per le amministrative che si sarebbero poi tenute nel fine settimana successivo.

Pochi giorni prima, esattamente il 6 maggio, Berlusconi apparve ancora in video in occasione di un filmato registrato per la convention di Forza Italia ed ancora una volta era in ospedale: