Il rapper Shiva, noto come Andrea Arrigoni, di 24 anni e originario di Milano, è stato arrestato a Milano. Le autorità lo accusano di tentato omicidio per un episodio avvenuto lo scorso luglio al di fuori della sua casa discografica, situata in via Cusago a Settimo Milanese, in cui avrebbe sparato contro due ragazzi che sembravano averlo aggredito.

Shiva è stato arrestato: il trapper accusato di tentato omicidio

La Polizia di Stato, su mandato della Procura di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Shiva. Le accuse nei suoi confronti includono tentato omicidio, porto illegale di arma da fuoco ed esplosioni pericolose.

Le indagini hanno preso il via a seguito di una sparatoria che si è verificata in via Cusago a Settimo Milanese, nell’entroterra della città, l’11 luglio dello scorso anno.

In quell’occasione, due individui furono colpiti da colpi d’arma da fuoco alle gambe. Quando gli investigatori arrivarono sul luogo, uno dei feriti aveva solo una leggera abrasione alla gamba e rifiutò di fornire dettagli sull’accaduto.

Pochi minuti dopo la sparatoria, un altro ragazzo arrivò al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate, nella provincia di Monza e Brianza, anch’esso con una ferita da arma da fuoco a una gamba.

Anche in questo caso, le informazioni erano scarse, e l’individuo affermò di essere stato aggredito da cinque sconosciuti.

Le indagini condotte dagli investigatori si sono basate sull’analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza e sulle testimonianze di alcune persone presenti sul luogo.

Dalle indagini è emerso che la sparatoria sembra essere il culmine di tensioni pregresse tra gruppi che operano nel mondo della musica rap e trap a Milano. Inoltre, sembra che i due feriti abbiano inizialmente aggredito il rapper Shiva e i suoi amici.

Le squadre mobili di Brescia e Monza e Brianza hanno effettuato perquisizioni sia sui giovani coinvolti nella sparatoria che nella casa discografica di Shiva nell’ambito delle indagini.