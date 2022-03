Barù è approdato in finale ma il suo pensiero, dopo la puntata del Grande Fratello Vip è andato a Jessica ed alle parole che le ha dedicato in diretta. La loro storia proprio non decolla ma adesso si aggiunge anche la forte delusione della Selassié per le sue parole.

Barù pentito per le parole a Jessica

Risentito dalle parole di Jessica, che gli ha dato dello stratega, Barù si è difeso con una frase che ha gelato la Princess: “Siamo tutti figlio di giardinieri che si fanno le principesse”. Dopo la puntata, durante un confronto con Giucas Casella, quest’ultimo ha voluto sapere il suo pensiero su Jessica. Barù ha commentato, visibilmente pentito:

Mi sa che non gli sto più simpatico a Jessica. Le devo chiedere scusa…

Giucas lo ha spronato a farlo davvero, replicando dispiaciuto:

Fallo veramente, è una ragazza d’oro. L’unica femmina di qui dentro è lei. Si è occupata delle sue sorelle. Adesso si è scoperta donna… Lei è una mosca bianca, perché le donne, alcune, sono tremende eh?

Barù ha ribadito il suo pentimento ma dalle sue parole non sembra purtroppo esserci un futuro nella conoscenza con Jessica, almeno sul piano amoroso:

Sì lo so Giucas ma… Innamorata? E’ qui da sei mesi. Lei è fantastica, le ho detto delle cose brutte. Non è la mia autodifesa, purtroppo non è la mia autodifesa, non mi devo difendere da niente. Non ho paura anzi ben venga…