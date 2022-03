Jessica delusa da Barù: “Mi disgusta”, poi svela alcuni dettagli hot – VIDEO

Al termine della semifinale del Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè si è sfogata con Delia Duran e Giucas Casella, mostrando la sua estrema delusione nei confronti dell’atteggiamento ostile di Barù (volato in finale).

Io ero presente quando ha detto ad Ale e Sophie di organizzare la love boat a quattro per stare solo con me. – ha affermato Jessica parlando con Delia – Lui mi ha sempre fatto capire altro, che ci saremmo visti fuori, che l’attrazione per me lui ce l’ha ed è quello che ha confermato nella capanna.

Se ci siamo baciati? Non proprio… c’aveva la bandiera non dritta, ma di più. E mi diceva: ‘non mi stuzzicare perché non mi posso fermare, aspettiamo otto giorni che finisca tutto’. Poi all’improvviso no perché ho detto che fa le strategie, non riesco a capire.