Andrea Maestrelli, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha mostrato un po’ di smarrimento per via del faccia a faccia che ha avuto con Nicole Murgia nel corso della puntata andata in onda su Canale 5.

Andrea Maestrelli svela altri retroscena sulla storia con la Murgia

“Non volevo farmi conoscere per questo. – ha esordito sfogandosi con Micol, Daniele e Attilio – Dovevo insistere per prendere la parola. Sono buono ma non sono scemo… pure questo brusio che lei sta facendo… è una cosa che non mi piace”.

Maestrelli sostiene di avere la coscienza assolutamente pulita e, a testimonianza di questo, ha svelato un altro episodio:

Ma cosa si deve inventare? Se avessi avuto gli argomenti… BOM! Lei vuole arrivare all’ultima discussione, io non ho scheletri nell’armadio, quando abbiamo discusso ed ho scoperto delle cose… lei ha ricominciato con i suoi comportamenti: schiaffi e spinte. Nel fermarla le ho dato una manata e le si è rotto il telefono perché è cascato.

Daniele ha cercato di tranquillizzarlo:

Devi essere diretto e concreto nel momento in cui sai di avere 30 secondi. A me una persona che dice ‘se parlo io…’ (riferito alla Murgia, ndr). Qual è il problema? Fuori da qua è diverso. Qui il dire non dire fa passare che c’è qualcosa di grave. Fuori se ometti può anche starci, è un altro discorso… Lui si sta giustificando di queste cose e non dovrebbe. Io alla mia ex ho lanciato il telefono e l’ho fatto esplodere come una bomba atomica.

Personalmente credo che Andrea Maestrelli può dormire sereno: che sia un bravo ragazzo si vede ad un miglio di distanza.