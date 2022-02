Stasera, mercoledì 2 febbraio, andrà in onda su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Conduce Amadeus, affiancato da Lorena Cesarini. Dopo i primi 12 cantanti, oggi toccherà alla seconda metà (13) dei brani in gara.

Sanremo 2022, scaletta seconda serata: ospiti e cantanti in gara

Ospiti: Laura Pausini, Arisa, Malika Ayane e Checco Zalone e in collegamento dalla nave ci sarà Ermal Meta.

Fiorello non ci sarà così come comunicato da Amadeus in conferenza stampa. Assente pure Luca Argentero per problemi famigliari.

Ci saranno anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

La scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo con i cantanti in ordine di uscita:

Sangiovanni – “Farfalle”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Emma – “Ogni volta è così”

Matteo Romano – “Virale”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Ditonellapiaga e Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Tananai – “Sesso occasionale”

Irama – “Ovunque sarai”

Aka7even – “Perfetta così”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

