“Sbattuto fuori da Sanremo 2024”: tensioni prima del Festival, i retroscena su Amadeus e il suo ex manager

Potrebbero esserci attriti, tensioni e possibili scintille al prossimo Festival di Sanremo 2024, in particolare tra Amadeus e il suo ex manager. Il conduttore e direttore artistico starebbe per giungere nuovamente sul palco dell’Ariston, ma questa volta senza Lucio Presta, fino ad ora suo fidato agente. Ma cosa è successo?

Sanremo 2024: tensioni e retroscena su Amadeus e Lucio Presta

Era stato il Corriere della Sera a confermare la rottura tra Amadeus e Lucio Presta, parlando di clamoroso divorzio a causa di “divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso”.

La notizia non sarebbe stata smentita dai due diretti interessati, ma anzi si sarebbe gonfiata ancora di più con una flash di Dagospia che adesso ne svela anche i motivi per i quali sarebbero sorte le tensioni tra Presta e Amadeus: