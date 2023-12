Un nuovo divorzio nel mondo dello spettacolo: a quanto pare, anche Amadeus ed il suo manager, Lucio Presta, si sarebbero detti addio a pochi mesi dall’inizio di Sanremo 2024. La notizia — confermata, come svela Corriere della Sera — è stata anticipata da Italia Oggi, ma al momento sia il conduttore che il manager hanno scelto di restare in silenzio. Ma quali sarebbero i motivi della rottura?

Secondo Italia Oggi, alla base del divorzio tra Amadeus e Lucio Presta ci sarebbero state “divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso”. A quanto pare, inoltre, proprio il Festival di Sanremo avrebbe contribuito ad acuire gli attriti:

Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti in gara ma pure su quella degli ospiti sulla quale invece in passato Presta aveva voce in capitolo.