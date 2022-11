A meno di un mese dall’annuncio dei nomi dei Big che saliranno sul palco di Sanremo 2023, oggi sono stati svelati i primi otto finalisti di Sanremo Giovani 2022. Gli otto cantanti prenderanno parte alla finale in programma per il 16 dicembre, che andrà in onda in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Sanremo Giovani 2022, primi 8 finalisti: chi sono

Gli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2022 sono stati selezionati dopo le audizioni dal vivo alle quali hanno preso parte 42 cantanti e solo due di loro arrivano dai talent show più celebri: ecco chi sono.

Nella lista dei finalisti troviamo: gIANMARIA (finalista di X Factor 2021) con “La città che odi”, Mininni (ex allievo di Amici 16) con “Mille porte”, Giuse The Lizia, cantautore di Bagheria con “Sincera”, il rapper Mida con “Malditè”, OLLY con “L’anima bella”, il rapper di Savona Sethu con “Sottoterra”, Shari (nel 2015 prese parte a Tu Si Que vales, oggi è prodotta da Salmo) con “Sotto Voce” e Will (anche lui da X Factor) con “Le cose più importanti”.

A loro andranno ad aggiungersi i 4 provenienti da “Area Sanremo”, che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Al termine della serata del 16 dicembre, solo i primi tre entreranno di diritto nella categoria Big del prossimo Festival di Sanremo 2023.

Tra gli esclusi provenienti dai talent: Enula, Aisha, Calma, Nicol, Hal Quarter da Amici di Maria De Filippi e Caterina da X Factor 10 nel 2016.