Questo Sanremo 2023 sarà senza dubbio ricordato come il Festival delle reunion. Dopo Paola e Chiara e dopo gli Articolo 31, anche Alessia Marcuzzi e Fiorello si ritrovano in tv dopo le iconiche edizioni del Festivalbar. L’annuncio è giunto nella prima serata di ieri, durante l’ospitata della Marcuzzi a Che tempo che fa.

Mentre Pier Silvio Berlusconi, secondo gli ultimi rumors, starebbe pensando al modo per far tornare Alessia Marcuzzi a Mediaset, lei approda a Sanremo, o meglio, nel Festival che Fiorello sta organizzando, nel suo piccolo, a Viva Rai2. Ospite di Fabio Fazio, la conduttrice di Boomerissima ha svelato:

Alessia entra così ufficialmente nel cast del ‘dopofestival’ affidato a Fiorello ed in merito al suo ruolo ha aggiunto:

Non so cosa farò perché mi ha detto ‘Sei pronta a tutto?’ Ho detto ‘Sì faccio tutto quello che volete’. […] Ho detto solo di sì!

Dopo essere stata ‘vittima’ delle malefatte di Fiorello e Biggio, in seguito alla gaffe sul suo numero di telefono reso pubblico, Alessia Marcuzzi ha svelato un aneddoto:

Ho scoperto così tanto che mi piaceva vedere tutti i messaggi che sono rimasta in contatto con alcuni di loro. Mi sono infilata in un gruppo che pensavo fosse un matrimonio e ho detto: ‘Vengo’, invece era un addio al celibato ed erano tutti uomini che mi hanno chiesto ‘Vieni ad Alicante?’ poi mi sono accorta dalla foto che erano 12 uomini, ho detto ‘Ma per chi mi avete preso? No, io vengo solo al matrimonio’, e mi hanno inserito nel gruppo con tutti quanti, donne comprese, e andrò al matrimonio il 1° luglio!