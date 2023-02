Amadeus, nel parlare dell’amico fraterno Fiorello, a Porta a Porta aveva assicurato di aver prenotato una stanza d’albergo anche per lui, nel caso avesse deciso di fare un salto al Festival di Sanremo 2023. Ed alla fine ciò accadrà davvero. Fiorello ci sarà, ma a modo suo.

L’annuncio è arrivato questa sera, nel corso del Tg1 delle ore 20.00. Amadeus proprio non vuole fermarsi e continua a snocciolare novità e sorprese su questo sempre più imminente 73esimo Festival di Sanremo 2023.

“Le novità sono veramente incalzanti perché mancano pochi giorni, ma non sono solo”, ha annunciato Amadeus, in collegamento con il Tg1.

Fiorello sarà a Sanremo 2023 con uno speciale di Viva Rai2 in versione sanremese. E proprio lo showman siciliano ha proseguito:

Tutto nasce dal mio amore per il Festival e facendo un programma che inizia alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo. Mi sono chiesto, come poter fare. L’idea è fare Viva Rai 2 subito dopo la fine del festival. Andremo in diretta di notte, su Rai1, dopo il Festival. Si intitolerà Viva Rai 2 Viva Sanremo di notte.