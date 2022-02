Sapevate che Rkomi non è altro che l’anagramma di Mirko? Il giovane cantautore milanese ha calcato il palcoscenico del Festival di Sanremo 2022 per la prima volta e non tutti sanno il significato del suo nome d’arte.

Sanremo 2022, Rkomi è l’anagramma del suo vero nome

Il rapper ha deciso di farsi conoscere con lo pseudonimo di Rkomi, ma che cosa significa precisamente? Il vero nome del cantante è Mirko Manuele Martorana e il soprannome per farsi conoscere è semplicemente l’anagramma del suo nome di battesimo.

Rkomi è un cantautore e rapper milanese, cresciuto nel quartiere Calvairate. Inizia a muovere i primi passi nella scena rap nel 2013 e l’anno dopo pubblica il suo primo mixtape solista dal titolo “Calvairate Mixtape”, che include le collaborazioni con Tedua e IZI.

Nel 2016 ha pubblicato alcuni singoli, che poi verranno riuniti in “Dasein Sollen”, l’ep con cui si è fatto conoscere da pubblico e critica. Nel 2017 firma per l’etichetta discografica Roccia Music e l’8 settembre pubblica il suo album d’esordio “Io in terra” per Universal, seguito dall’ep “Ossigeno” e dal secondo album “Dove gli occhi non arrivano” del 2019, che ospita collaborazioni celebri con Elisa, Ghali, Sfera Ebbasta e Jovanotti.

Il 30 aprile ha pubblicato il suo nuovo album “Taxi Driver”, anticipato dal singolo “Ho spento il cielo” scritto e cantato insieme a Tommaso Paradiso.

Rkomi partecipa a Sanremo 2022 per la prima volta con la canzone dal titolo “Insuperabile”.