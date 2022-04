Sangiovanni è finito nella bufera per una frase di una sua canzone dove parla della “N word”. Il fidanzato di Giulia Stabile, uscito ieri con il suo primo album, ha fatto infuriare il web.

All’interno di una canzone, l’ex volto di Amici di Maria De Filippi cita la parola “ne*ro” e il web non è rimasto a guardare. C’è chi è subito tornato con la memoria a quando la stessa parola è stata detta Pio e Amedeo nel corso di una puntata della loro trasmissione in onda su Canale 5.

Per l’esattezza, Sangiovanni nella canzone dice:

Potrei finire in carcere se dicessi la n word perché ormai non si può più dire un cazz*.

Personalmente credo che, con una frase politicamente scorretta, Sangio voglia lanciare proprio il messaggio contrario. Il cantante si è sempre battuto in prima linea contro l’omofobia e il razzismo e credo che abbia bene in mente da che parte stare.

Voi che ne pensate?

Ecco alcuni tweet.

sangiovanni il ragazzino bianco eterosessuale che vuole rivoluzionare la società con lo smalto per i diritti lgbtq+ e dire la n word nelle canzoni per promuovere il concetto pio e amedeiano del non sono le parole ma le intenzioni forse era meglio fermarsi a una bag di gucci

Nel contesto del brano Sangiovanni dice “potrei finire in carcere se dicessi la n word perchè ormai non si può più dire un cazzo”. Stesso concetto di Pio e Amedeo, uguale. Grande falsità tra l’altro dato che la sta usando liberamente in un brano. Ok la buona fede, ma non ci sta.

— AlanParrish 58 (@alanparrish58) April 8, 2022