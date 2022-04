Giornata importante, quella odierna, per Sangiovanni, il giovane cantante uscito dalla Scuola televisiva di Amici 20 vincendo la categoria Canto. Oggi, infatti, esce il suo primo album, Caderevolare, anticipato dai singoli Farfalle e Cielo dammi la Luna. In vista di questo nuovo traguardo, Sangiovanni ha deciso di dare una svolta anche al suo look tagliando i capelli.

Perché Sangiovanni ha tagliato i capelli? Il cantante interviene

Durante una lunga intervista rilasciata a Billboard Italia, Sangiovanni ha raccontato cosa lo abbia spinto a tagliare i capelli:

Ora assomiglio a Rudy Zerbi! A parte tutto avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre.

Sangiovanni ha svelato anche qual è il suo attuale umore, spesso altalenante:

Mi sento di vagare per lo spazio e per il mondo. Ci sono giorni in cui sto bene e altri molto meno. Non ho niente a cui aggrapparmi. Mi capita spesso di essere triste, in modo molto intenso, ma bisogna andare avanti a vivere. E poi sono anche felice. Insomma, alterno.

Tra le altre cose ha affrontato anche il delicato tema legato all’ansia, alla quale ha dedicato la canzone Amica Mia: