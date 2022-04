Sangiovanni ed il curioso nomignolo usato dalla fidanzata Giulia Stabile per chiamarlo è stato svelato oggi, durante l’ospitata del cantante a Radio Zeta. Alla vigilia dell’uscita del primo album del vincitore della categoria Canto di Amici 20, non si parla solo di musica ma anche d’amore.

Sangiovanni ed il nomignolo usato dalla fidanzata Giulia Stabile

Nel pomeriggio di oggi Sangiovanni è stato ospite di Radio Zeta e sin da subito si è parlato del recente addio ai suoi riccioli. Il cantante ha infatti dato letteralmente un taglio ai suoi capelli anche se a quanto pare Giulia Stabile non l’avrebbe presa benissimo.

Il cantante ha parlato infatti di una bella lotta prima di riuscire ad avere la meglio ed a procedere con il taglio corto che ha attualmente. Per il giovane artista si tratta di una comodità in più dal momento che, come ha dichiarato, impiega meno tempo da dedicare dopo la doccia.

Capelli a parte però, Sangiovanni ha anche svelato il nomignolo usato dalla ballerina Giulia per chiamarlo: oltre a “San Juan” c’è anche “Santiago”, dal momento che la fidanzata è per metà catalana.

Lo speaker radiofonico non ha potuto non notare come il nomignolo sia esattamente il nome del figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una rivelazione che ha fatto sorridere i conduttori radiofonici e lo stesso Sangiovanni.