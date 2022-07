Sangiovanni e Luigi Strangis risalgono nella Classifica Fimi: come va per Alex Wyse e gli ex di Amici

Nuovo appuntamento con la classifica Fimi aggiornata, in riferimento alla settimana dall’1 al 7 luglio 2022. Alcuni nomi provenienti dal mondo di Amici, da Sangiovanni a Luigi Strangis, resistono più o meno ai piani alti, mentre Alex scivola vertiginosamente. Scopriamo quali sono le nuove posizioni per gli album ed i singoli.

Classifica FIMI singoli e album: come va per gli ex protagonisti di Amici

Si parte dagli album dove, rispetto agli ex concorrenti del talent show Amici di Maria De Filippi, in seconda posizione troviamo subito Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare, che guadagna ben cinque posizioni rispetto alla passata settimana.

Sangiovanni con l’album Cadere volare si posiziona in decima posizione, una in più rispetto a sette giorni prima, mentre Luigi Strangis con l’album Strangis passa dalla 27esima alla 19esima posizione. Alex W, allievo dell’ultima edizione di Amici scivola in 56esima posizione perdendo ben 50 posti con l’album Non siamo soli. In risalita Elodie con This is Elodie che passa dalla 82esima posizione alla 61esima. LDA, infine, perde altre dieci posizioni piazzandosi 68esimo dopo otto settimane in classifica.

Tra i singoli, Irama è tra gli ex di Amici nella posizione più alta, quarto, con 5 Gocce, feat. Rkomi. Mentre Bagno a mezzanotte di Elodie perde due posti e si classifica al decimo posto.