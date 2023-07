Sangiovanni e Giulia Stabile: la loro storia è giunta ufficialmente al capolinea. Una relazione che ha fatto sognare i fan del cantante e della ballerina artisticamente nati nel programma Amici di Maria De Filippi. Come spesso accade però, entrambi avrebbero poi deciso di intraprendere due strade differenti.

Sangiovanni e Giulia Stabile: gli ultimi gossip

Dopo la fine della relazione con Giulia, Sangiovanni avrebbe già voltato pagina, mentre la Stabile avrebbe deciso di concentrarsi sulla sua carriera e, per il momento, di riprendersi dalla delusione per la fine della sua ultima importante storia d’amore. E’ questa l’indiscrezione trapelata in queste ultime ore da parte di Alessandro Rosica, noto sul web come Investigatore Social.

Secondo Rosica, nel cuore di Sangiovanni ci sarebbe già un’altra ragazza, a differenza della sua ex Giulia Stabile:

Sangiovanni si starebbe frequentando con una sua follower appena conosciuta. Mentre Giulia pensa solo al lavoro ed è single.

Il cantante, dunque, sarebbe già riuscito a voltare pagina mentre la ballerina avrebbe preferito dedicarsi alla sua professione, dopo i recenti rumors che volevano al suo fianco il collega Alessio Cavaliere, uno dei ballerini di Amici 22. Tra i due, tuttavia, ci sarebbe solo una forte amicizia.