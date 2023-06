Sangiovanni ufficializza la fine della storia con Giulia Stabile – VIDEO

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati, ormai è ufficiale. Dopo i primi tiepidi segnali di gossip e le dichiarazioni della ballerina, anche il cantante si è espresso in merito.

Intervistato da Cosmopolitan in occasione del Radio Italia Live, Sangiovanni ha svelato cosa porterebbe alla fine del mondo:

Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo .

Specificare “una ragazza” e non fare il nome di Giulia Stabile, fa chiaramente intuire come siano andate le cose.

Il VIDEO in apertura e chiusura del nostro articolo.

Lo scorso aprile, dopo le nuove indiscrezioni sulla possibile crisi, Giulia Stabile era intervenuta su TikTok con un commento molto chiaro sulla questione:

Poi sui social erano arrivati anche gli aggiornamenti dei follower:

Giulia Stabile ha messo like su Twitter ad un post che riguarda Sangiovanni e la nipote, credo sia stato fatto in parte anche per far tacere.