Quello tra Sangiovanni e Giulia Stabile, i due vincitori di Amici 20 (lui nella categoria canto, lei dell’intera edizione), si è sempre basato sulla sintonia reciproca e sulla spontaneità dei rispettivi sentimenti. Di recente il giovane cantante – che continua a collezionare un successo dietro l’altro – si è concesso ad una interessante intervista al settimanale Oggi, prontamente ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it, alla quale ha parlato proprio di amore.

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono conosciuti proprio nel corso della loro permanenza nella Scuola televisiva di Amici 20 e da allora il loro amore è proseguito spedito nonostante gli impegni reciproci e talvolta le distanze. A proposito di questo, Sangiovanni ha svelato un retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo con il brano “Farfalle”:

L’amore per me è condivisione, armonia, donarsi senza aspettative. Giulia mi è vicina in ogni tappa importante: prima di Sanremo, ad esempio, mi ha invitato a divertirmi, essere me stesso e spaccare! Per sentirla vicina ho indossato una collanina con il suo nome.