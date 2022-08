Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile baciando un’altra ragazza? In queste ore, dopo uno screen condiviso da Deianira Marzano tramite le sue stories, si è creato un nuovo “drama” social (ma non è assolutamente come sembra).

Sangiovanni “tradisce” Giulia Stabile? Interviene la “misteriosa” ragazza

Dallo scatto condiviso in rete, sembrava che Sangiovanni potesse baciare una misteriosa ragazza differente da Giulia Stabile, sua fidanzata conosciuta durante Amici 20.

Eppure, zoomando l’immagine “incriminata”, si vede chiaramente il cantante parlare con questa “misteriosa” ragazza che, in realtà, è un volto noto.

Stiamo parlando della giovane cantante Clara Soccini.

Proprio la ragazza ha deciso di rompere il silenzio:

Grazie alle ragazze che mi han spiegato la situazione. Non ne sapevo nulla e non capivo cosa stesse succedendo. Detto questo non date retta a ogni parola che viene detta o scritta sui social per favore e prima di scrivere a una persona siate certi delle cose.

Naturalmente Clara, con questo piccolo sfogo ha smentito ogni coinvolgimento con Sangiovanni, spegnendo l’hype e l’interesse che si era generato nei confronti della fake news.