Sangiovanni e il gossip: niente di più lontano. Ed intanto, l’ex allievo di Amici di Maria è finito al centro dei pettegolezzi per via di una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano in cui si vede il cantante parlare con una ragazza che non è la sua fidanzata Giulia Stabile.

Sangiovanni saluta un’amica ma scoppia il gossip: “bacia una ragazza” che non è Giulia Stabile?

“In tantissime mi hanno inviato questo spezzone dove di vede Sangiovanni che all’evento Luisaviaroma bacia una ragazza. – scrive l’influencer – Francamente non seguo e non so se sia ancora fidanzato o meno, comunque nella foto dalla maglia di vede sia lui”.

Basta fare un giro sui social per scoprire che il cantante stava solamente parlando con una sua amica.

Ma vi pare possibile che una persona educata, rispettosa e sensibile come Sangiovanni si metta a tradire Giulia Stabile durante un evento pubblico?

Ed infatti, dopo aver lanciato la bomba, Deianira ha rettificato in stile “giallo” di Chi l’ha visto, esaminando le prove:

Sangiovanni stava solo parlando. Abbiamo esaminato i video e le foto inviati.

I fan di Giulia e Sangiovanni possono dormire sonni tranquilli: nessun tradimento (oppure crisi) all’orizzonte.