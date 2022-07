Sangiovanni criticato da un giornalista sbotta: “Il mio live non è una merd*!”

Sangiovanni è uno degli artisti più validi e capaci della new generation. Nonostante questo, un giornalista ha criticato il suo ultimo live costringendolo ad intervenire con una richiesta precisa.

Il cantautore ed ex volto di Amici di Maria, lo scorso sabato, ha cantato live al Castelgrande di Bellinzona ed ha avuto qualche problema tecnico. Il Corriere del Ticino ha attaccato con forza il suo spettacolo dal vivo: “Gli inganni di Sangiovanni”, ha scritto il giornalista.

Il cantante si è arrabbiato ed ha risposto per le rime spiegando come sono andate realmente le cose tramite un lungo sfogo su Instagram:

Il tuo articolo in rima con il mio nome non fa ridere nessuno. Mi stava cadendo il palco a causa del vento forte, ho dovuto fermare il concerto per far mettere al service due cavi di acciaio e tenerlo su. Si è spento il microfono dal nulla, l’ho cambiato e non arrivava il segnale per cui cantavo senza sentire nulla, ne ho preso un terzo e ho continuato.

Per altro non stavo bene fisicamente, ma non voglio usare nulla come scusa. Ho finito il mio concerto e ho provato a dare il meglio di me stesso per far vivere una bella serata alle persone che avevano pagato il biglietto. Ho portato avanti il mio lavoro al meglio.

Al contrario tuo che hai scritto di tutto per infangare quello per cui vivo. Commentando inoltre scelte artistiche che non c’entrano nulla con quello che è successo. Scrivo tutto ciò per ringraziare le persone che mi hanno difeso e che si sono divertite. Odio il giornalismo non oggettivo quando si parla di articoli informativi. Non dite che il mio live è stato una merd* e basta.