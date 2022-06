E’ ufficiale, Roger Balduino abbandona l’Isola dei Famosi per problemi di salute. Dopo essersi fatto male alla caviglia, il modello è stato portato in ospedale alla fine della scorsa diretta.

Roger Balduino abbandona l’Isola dei Famosi

Per motivi medici Roger è costretto ad abbandonare il gioco #Isola 🏝 pic.twitter.com/PKIdguf3o1 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2022

Pamela Petrarolo è stata avvertita da Ilary Blasi che sarebbe rimasta da sola su Playa Sgamadissima dopo che Roger era stato costretto a correre (si fa per dire!) all’ospedale dopo essersi infortunato seriamente.

Questa Isola non è stata delle più fortunate per alcuni naufraghi. Molti di loro sono finiti in infermeria per differenti motivi. Da Blind a Guendalina Tavassi fino ad arrivare a Nick Luciani e Marco Cucolo.

Isola, Roger Balduino in ospedale: costretto al ritiro? Cosa è successo#isola https://t.co/2Ind15R1WJ — BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 31, 2022

La scheda

Classe 1993, Roger è un modello di origini brasiliane che ha collaborato con alcune delle più grandi case di moda. Molto legato alla sua mamma e a suo zio, oggi Roger è single e anche se ama le donne, preferisce fare una vita da “seduttore misterioso”.

Sportivo, forte e molto competitivo, il modello non vede l’ora di mettersi in gioco in questa nuova avventura sull’Isola per affrontare come un vero e proprio gladiatore tutte le prove che gli si presenteranno.