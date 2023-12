Si allunga la lista dei personaggi noti che si sono espressi in questi giorni sul conto di Massimiliano Varrese. Le sue parole contro Beatrice Luzzi hanno portato molte donne ad esporsi, dalla sua ex Valentina Melis, passando per veri simboli della lotta contro la violenza (anche psicologica) contro le donne, come Gessica Notaro (il video in apertura) e Valentina Pitzalis. Ad intervenire è stata anche la nota criminologa Roberta Bruzzone.

Roberta Bruzzone si espone sul caso Varrese al GF

Con un gesto social piuttosto eloquente, nelle passate ore Roberta Bruzzone ha lasciato intendere la sua chiara posizione sulla vicenda che vede protagonista Massimiliano Varrese. La criminologa ha messo un “like” ad un post di un utente social in cui si ipotizzava la squalifica del concorrente del Grande Fratello.

Poi, in seguito, la Bruzzone ha condiviso un altro post Instagram dove veniva richiesta la squalifica di Varrese dal reality di Canale 5.

ANCHE ROBERTA BRUZZONE SI STA ESPONENDO SUL CASO VARRESE , CREDO SIA ARRIVATA L’ORA DI INTERVENIRE #GrandeFratello #gf #fuoriVarrese pic.twitter.com/kfqx6cmC7e — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 15, 2023

Insomma, la posizione della criminologa, in merito, appare più che chiara. Sull’argomento anche la Notaro aveva detto la sua asserendo: