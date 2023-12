Mentre il Grande Fratello continua ad ignorare, ridendosela anche, fuori dalla Casa la discussione sul caso Varrese-Luzzi è invece piuttosto accesa. Ad intervenire in queste ore è stata anche Gessica Notaro, vero simbolo della lotta contro la violenza (anche psicologica) sulle donne.

Gessica Notaro ha ammesso di conoscere Massimiliano Varrese ma nonostante questo non può esimersi dal dire la sua su quello che sta succedendo negli ultimi giorni al Grande Fratello. Il riferimento è all’atteggiamento discutibilissimo dell’attore nei confronti della sua inquilina e collega Beatrice Luzzi:

Ho trovato questo momento giusto per riuscire finalmente a darvi la mia opinione sul discorso Varrese e Luzzi riguardo il Grande Fratello di quest’anno. Sono giorni che ho la posta privata affollata di messaggi e tutti mi chiedono di intervenire. Io mi trovo un po’ in difficoltà intanto perché conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è ancora più difficile. E’ chiaro però che voglio dare la mia opinione su questi suoi comportamenti sono diventati inaccettabili . Se fino a qualche anno fa nessuno sapeva cosa fosse la manipolazione affettiva e il narcisismo patologico, ad oggi per fortuna 8 persone su 10 lo sanno e sono perfettamente in grado di riconoscerlo. Così in questi anni abbiamo fatto prevenzione a riconoscere i segnali e certi campanelli d’allarme.

La Notaro ha aggiunto:

Senza entrare nei particolari, abbiamo visto tutti cosa sta succedendo da un po’ di tempo. Prima nei confronti di Heidi. Io mi domando come mai nessuno intervenga. Speravo sinceramente che intervenisse la produzione. Avranno avuto i loro buoni motivi per non farlo. Quello che abbiamo visto ci basta e non possiamo accettarlo. Tanto più in tempi come questi e sapete di cosa sto parlando. E’ inutile arrabbiarsi per le cose gravi, se poi sottovalutiamo i campanelli d’allarme.

Attenzione, non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che Varrese sia un violento fisicamente, che possa commettere reati. Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che stiamo vedendo in questi giorni. E sono gravi, ragazzi.