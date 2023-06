Resort Temptation Island 2023: ecco dove si trova “Is Morus Relais”, location e come arrivarci

Temptation Island 2023 riparte il 26 giugno nella prima serata di Canale 5. Dove si trova il celebre resort che ospita il programma condotto da Filippo Bisciglia?

Il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie protagoniste prende il via ancora una volta nel bellissimo resort “Is Morus Relais” a sud della Sardegna. Qui, nel suggestivo paesaggio mediterraneo con meravigliose spiagge bagnate da acque limpide dalle mille tonalità di azzurro, le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni.

Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercano di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidità dei loro sentimenti.

Il resort dove le coppie di Temptation Island conviveranno (separate) per 21 giorni è Is Morus Relais e si trova a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari nella splendida Sardegna.

La distanza fra l’aeroporto e il Relais è davvero brevissima. Infatti solo 50 km vi separeranno dall’inizio dell’esperienza all’Is Morus, meno di un’ora di macchina per immergervi nella natura incontaminata.

Le coppie che partecipano

Partecipano a Temptation Island: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.