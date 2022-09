Regina Elisabetta, che fine faranno i suoi cani Corgi? Il retroscena sui reali

Sono molteplici le curiosità sulla Regina Elisabetta che dal giorno della sua morte stanno trapelando online. Dalle presunte “scappatelle” durante il lungo matrimonio con l’amato Filippo, passando per l’amore da sempre dimostrato nei confronti dei suoi cani e per i cavalli. In particolare Elisabetta II adorava i suoi Corgi dai quali non si sarebbe mai voluta separare. Adesso, dopo la sua morte la domanda sorge spontanea: che fine faranno i suoi amati animali a quattro zampe?

Che fine faranno i cani Corgi della regina Elisabetta dopo la sua morte?

Stando alle ipotesi finora emerse sul destino dei cani Corgi della regina Elisabetta, potrebbe essere lo staff del palazzo – inclusa la sarta e la confidente della sovrana morta, Angela Kelly, a continuare a prendersi cura degli animali, che per anni sono stati l’ombra di Sua Maestà. Non si esclude tuttavia che alcuni membri della famiglia reale possano prenderne uno o due.

Il figlio prediletto della regina, Andrea, di recente aveva donato alla madre un Corgi e un Dorgi, mentre William e Kate potrebbero accogliere gli altri cani nella loro nuova residenza, l’Adelaide Cottage di Windsor.

Ed ancora, è probabile che la regina abbia lasciato disposizioni al riguardo. Secondo Victoria Albiter dell’Independent, è improbabile che gli amici a quattro zampe resteranno in famiglia, più facile che siano affidati ad un membro dell’ovile reale. “Sono amanti dei cani, anche se nessuno ama particolarmente i corgi”, ha svelato, “Erano noti per mordicchiare le caviglie della famiglia reale”.

Tutti i cani della sovrana

Nel corso degli anni Elisabetta ha avuto decine di cani, di cui oltre trenta discendenti di Susan, il Corgi che le fu regalato a 18 anni. Ultimamente però il numero si era ridotto ampiamente. Dopo la morte dell’adorato Whisper nel 2018, la regina aveva deciso che non ne avrebbe accolto più nessuno. Tuttavia, nel 2021, durante la pandemia e quando era chiaro che il marito Filippo non ce l’avrebbe fatta, aveva comprato la giovane Lissy, un cocker spaniel, per far compagnia a lei e a Candy, un Corgie più anziano.

Elisabetta non ha mai fatto mancare nulla ai suoi adoratissima amici pelosi: a Buckingham Palace hanno una stanza tutta loro, la”Corgi room”, guardata da ‘Doggie 1’ e ‘Doggie 2’, due servitori in livrea. Sono stati abituati a vivere in comodi cestini di vimini, con lenzuola fresche di bucato cambiate ogni giorno. E pare che abbiano anche uno chef personale.